Polizze contro le catastrofi naturali per le imprese perché i rimborsi sono a rischio

Le catastrofi naturali rappresentano una minaccia concreta per le imprese, mettendo a rischio non solo le strutture, ma anche la continuità delle attività. Con eventi come il ciclone Harry che ha colpito il Sud Italia, è importante valutare le coperture assicurative specifiche. Le polizze contro le calamità naturali possono offrire un supporto fondamentale, ma è essenziale comprenderne i limiti e le condizioni per garantire una protezione efficace.

Il ciclone Harry si è abbattuto nelle Regioni del Sud Italia e ha devastato porti, stabilimenti balneari, infrastrutture e attività produttive. I danni del maltempo sono stati ingenti e hanno colpito molte imprese. E adesso c'è chi rischia di non essere rimborsato dalle assicurazioni perché le mareggiate non rientrano nella categoria dei "rischi". L'allarme è stato lanciato da Assoutenti, che ha ricordato l'obbligo per le imprese di stipulare una polizza contro le catastrofi naturali. Una norma che è stata introdotta con la manovra 2024 e relativa ai danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su polizze catastrofi

Dopo i danni causati dal ciclone Harry, si è riacceso il dibattito sulle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese.

A partire dal 2026, molte piccole e medie imprese italiane dovranno affrontare un nuovo onere: l’assicurazione obbligatoria contro le catastrofi, nota come VIsconti (Ficei).

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su polizze catastrofi

Argomenti discussi: Polizze catastrofali, rimborsi a rischio dopo il maltempo: ecco perché; Ciclone Harry, l’assicurazione non rimborsa i danni alle attività: Assoutenti contro le polizze green; In Europa solo il 25% delle perdite da catastrofi naturali è coperto da assicurazioni; La voce degli assicuratori: Aumentano incidenti e costi.

Polizze contro le catastrofi naturali per le imprese, perché i rimborsi sono a rischioL'allarme di Assoutenti: L'obbligo non corrisponde a una copertura reale ed efficace dei rischi che colpiscono il territorio. Intanto il governo Meloni ha deliberato lo stato di emergenza nazionale ... cataniatoday.it

I rimborsi delle assicurazioni a rischio dopo il ciclone Harry: Non coprono le mareggiateL'allarme di Assoutenti: L'obbligo non corrisponde a una copertura reale ed efficace dei rischi che colpiscono il territorio. Il governo Meloni valuta l'apertura di un tavolo con le compagnie ... today.it

Maltempo, il disastro del Mega-Ciclone Harry riaccende il dibattito sulle polizze assicurative contro le catastrofi naturali - facebook.com facebook

La Lezione della Prima Catastrofe Post-Obbligo Assicurativo. Era prevedibile che il primo evento catastrofico successivo all’introduzione dell’obbligo assicurativo per le imprese, a partire dal 1° gennaio, riguardasse proprio una tipologia di rischio, la mareggia x.com