Polizia locale il servizio notturno non parte | gestione irresponsabile e improvvisata

La mancanza di avvio del servizio notturno della polizia locale evidenzia una gestione inadeguata e poco pianificata. In un contesto di potenziamento dei servizi, questa situazione sottolinea le difficoltà di organizzazione e le inefficienze che ancora persistono nel settore. La scarsa programmazione rischia di compromettere la sicurezza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, evidenziando la necessità di interventi più strutturati e responsabili.

"Altro che potenziamento dei servizi: quello che sta accadendo sulla Polizia municipale è l'ennesima dimostrazione di una gestione improvvisata e irresponsabile. La promessa di rendere effettivo entro la fine del 2025 il servizio notturno non è stata rispettata e da quanto scrivono i sindacati.

