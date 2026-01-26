Policromie Sonore | al Circolo Cittadino Filippo Bianchini e Giuseppe Caracci in concerto

Al Circolo Cittadino di Latina, torna la rassegna Policromie Sonore, dedicata all’incontro tra musica e altre forme artistiche. L’evento, ospitato presso la sede di Filippo Bianchini e Giuseppe Caracci, propone un calendario di concerti e iniziative multidisciplinari. Un’occasione per esplorare le diverse espressioni artistiche in un contesto dedicato alla cultura e alla condivisione.

Torna la rassegna Policromie Sonore al Circolo Cittadino di Latina: la rassegna che promuove l'incontro tra le arti attraverso eventi multidisciplinari. Sabato 31 gennaio alle 18.30 si terrà il concerto presso l'auditorium Orazio Di Pietro si esibirà il duo Filippo Bianchini e Giuseppe Caracci. I due musicisti proporranno al pubblico delle loro composizioni originali alternate a grandi classici del repertorio jazz degli anni '50 e '60 e dal Great American Songbook. Filippo Bianchini è un sassofonista attivo da anni nella scena jazz europea, con una lunga esperienza internazionale tra festival, jazz club e produzioni discografiche.

