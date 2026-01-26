Polemica scuola e pedagogia ANPE replica a Canfora | le dichiarazioni sono prive di fondamento scientifico e dannose per il dibattito

L'Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE) risponde alle recenti dichiarazioni del professor Canfora, definendole prive di fondamento scientifico. La replica sottolinea l'importanza di un confronto basato su dati e ricerche affidabili per contribuire a un dibattito costruttivo sulla scuola e la pedagogia, evitando affermazioni che potrebbero danneggiare il percorso di crescita e sviluppo del sistema educativo italiano.

L’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE) replica alle critiche attribuite al professor Canfora, definendo tali affermazioni “prive di fondamento scientifico”. La presidente Grassi difende il valore della pedagogia e respinge le “narrazioni che delegittimano una professione”, invitando a un confronto serio basato sui dati e non su “polemiche divisive”. Il dibattito scolastico si riaccende dopo le parole del professor Luciano Canfora, che avrebbe puntato il dito contro i pedagogisti accusandoli di aver impoverito la scuola con teorie astratte. L’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE) interviene con una nota per chiarire la propria posizione e difendere il ruolo delle scienze dell’educazione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su polemica scuola Il progetto Heraclea continuerà, smentite voci sulla chiusura della società: "Notizie prive di fondamento" L’ASD Heraclea calcio conferma che le voci di una possibile chiusura sono infondate. Comune sotto commissariamento. Lotti: "Trame alle mie spalle e accuse prive di ogni fondamento" Dopo lo scioglimento del Consiglio comunale e il commissariamento, l’ex sindaco Ugo Lotti ha diffuso una lettera aperta per chiarire la propria posizione. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Nuova pedagogia ’Comunità aperta alla speranza’. Dopo le polemiche Magicland cancella il post social con i bambini a scuola di guerraDopo le polemiche di genitori e associazioni pacifiste, il parco divertimenti Magicland ha cancellato il post che pubblicizza la simulazione militare dell'esercito ... fanpage.it 'La scuola è nostra', polemica sulle affissioni di studenti di destraÈ polemica ad Alba (Cuneo) dopo le affissioni davanti agli istituti superiori cittadini di striscioni con la scritta La scuola è nostra, firmati dall'organizzazione studentesca legata a Fratelli ... ansa.it LA POLEMICA «Riteniamo inaccettabile che, in un luogo di formazione e di pensiero critico come una scuola pubblica, venga dato spazio a soggetti portatori di una narrazione che oggi giustifica e legittima il genocidio del popolo palestinese da parte del gove - facebook.com facebook Ingresso non autorizzato a scuola, scoppia la polemica "social" Una cittadina accusa il Comune di Peschiera Borromeo di aver diffuso informazioni non corrispondenti ai fatti #peschieraborromeo #cronacalocale #scuola #sicurezza #polemica #istituzioni x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.