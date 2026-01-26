PokerStarsNews Dario Sammartino talent del progetto editoriale

PokerStarsNews.it annuncia una nuova collaborazione con Dario Sammartino, noto giocatore di poker napoletano. L’ingresso di Sammartino nel progetto editoriale rafforza l’offerta informativa del sito, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per gli appassionati di sport e poker. Questa partnership mira a garantire contenuti di qualità e a rafforzare il rapporto con la community, offrendo approfondimenti e aggiornamenti affidabili nel settore.

Nuova partnership di PokerStarsNews.it, il sito di informazione dedicato agli amanti di tutti gli sport con Dario Sammartino: il celebre giocatore napoletano di poker sportivo entra a far parte del progetto editoriale di PokerStarsNews, rafforzandone ulteriormente autorevolezza e legame con la community. Con sua consolidata esperienza e la profonda conoscenza del poker sportivo, Sammartino offrirà alla community contenuti esclusivi e analisi di approfondimento, supportando il progetto editoriale – già iniziato con la video-serie “Dario Sammartino alle WSOP” – attraverso attivazioni dedicate e la partecipazione a eventi live selezionati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - PokerStarsNews, Dario Sammartino talent del progetto editoriale Dario Sammartino è il nuovo talent di PokerStarsNewsDario Sammartino, noto pokerista italiano, entra a far parte di PokerStarsNews come nuovo talent. Leggi anche: Da Agrigento a Barcellona, Dario Sammartino con la sua band conquista i club catalani La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Dario Sammartino alle WSOP | Il braccialetto | Poker vlog EP.3 PokerStarsNews Argomenti discussi: Dario Sammartino e PokerStarsNews: ufficializzata la partnership!; PokerStarsNews arruola Dario Sammartino; Prix d'Amérique, Pellegatti: ‘Casa Grande Ippica Italiana una bella iniziativa. Varenne? Come Sinner’; Pokerstarsnews: Dario Sammartino nuovo talent - AGIMEG. PokerStarsNews, Dario Sammartino talent del progetto editorialeIl giocatore, ai vertici della all-time money list italiana offrirà alla community contenuti esclusivi e approfondimeni. Federico Robotti: È un valore aggiunto per il nostro ecosistema editoriale, ... ilgiornale.it PokerStarsNews: Dario Sammartino entra nel roster dei talent del progetto editorialeRobotti (PokerStars Italia): L’ingresso di Dario Sammartino nel roster dei talent di PokerStarsNews si inserisce perfettamente nella nostra strategia ... affaritaliani.it Pokerstarsnews: Dario Sammartino nuovo "talent" #poker facebook #Aziende #GiocolegaleOnline #Pokerstars Pokerstarsnews: Dario Sammartino nuovo talent dlvr.it/TQWx0p x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.