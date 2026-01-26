Playoff Champions brutta notizia per l’Inter | l’andata si giocherebbe subito dopo…

Dopo la convincente vittoria contro il Pisa, l’Inter si prepara ai prossimi impegni europei. I playoff Champions rappresentano un momento importante, e l’andata si disputerebbe subito dopo la sfida in corso. La squadra si concentra per affrontare questa fase cruciale, mantenendo alta la concentrazione e la determinazione per proseguire il cammino in competizioni internazionali.

Playoff Champions. Archiviata la convincente vittoria contro il Pisa, l’ Inter ha già messo nel mirino il prossimo impegno europeo. La squadra di Chivu si ritroverà oggi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di mercoledì contro il Borussia Dortmund, ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Dopo tre sconfitte consecutive, i nerazzurri puntano a strappare un pass diretto per gli ottavi senza dover passare per i playoff. Il calendario non è semplice: l’andata degli eventuali spareggi coinciderebbe subito dopo il big match di campionato contro la Juventus. L’ Inter dovrà quindi affrontare la trasferta in Germania con la massima concentrazione, cercando non solo la vittoria ma anche un po’ di fortuna nei risultati delle altre partite per l’ingresso nelle 8.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

