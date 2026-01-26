I volontari di Apuania Frigido sono già attivi lungo il fiume, impegnati nella tutela ambientale. Con un approccio pratico, si dedicano alla raccolta di plastica e rifiuti, contribuendo a prevenire frane e migliorare la qualità del territorio. La loro azione si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e cura del fiume, promuovendo un ambiente più pulito e sostenibile per la comunità.

Sono già entrati in azione i volontari dell'associazione 'Apuania Frigido' che uniscono la passione per la pesca all'amore per il territorio. E sabato hanno avviato la programmata opera di pulizia delle sponde del fiume, ma stanno già organizzando la seconda uscita per sabato. E lanciano un invito ad aiutarli a quanti hanno a cuore l'ambiente in cui vivono. Sabato, raccontano in un post sui social, si sono "rimbragati" le maniche e sono partiti dalla Cartiera in via Bassa Tambura per arrivare fino al bivio Casette-Forno ripulendo le sponde del Frigido. Non sono tornati a mani vuote: hanno trovato tanta plastica disseminata ovunque, e rifiuti di ogni genere.

Plastica, rifiuti e frane lungo il fiume. Al lavoro i volontari di Apuania Frigido

Piano d’azione anti-rifiuti dell’Apuania FrigidoIl Piano d’azione anti-rifiuti dell’Apuania Frigido rappresenta l’impegno costante dell’associazione pescatori di Casette nella tutela ambientale.

Leggi anche: Alberi e pattumiera ostruiscono il fiume: ruspe e volontari al lavoro

