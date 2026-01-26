Pistola puntata in faccia alla cassiera si fa consegnare i soldi e scappa

Un uomo ha minacciato la cassiera con una pistola puntata in faccia, ottenendo così il denaro presente alla cassa prima di fuggire. Entrato nel supermercato come un normale cliente, si è mosso tra gli scaffali senza destare sospetti, dirigendosi infine verso le casse. L’episodio si è svolto in modo rapido e senza che si registrassero feriti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per le indagini.

Il ladro, un italiano di circa 35 anni, è fuggito con circa 200 euro. Indagini dei carabinieri È entrato nel supermercato come un normale cliente, ha girato tra gli scaffali fingendo di fare la spesa e si è diretto verso le casse. Poi, approfittando di un momento di calma, ha estratto una pistola – poi rivelatasi finta – e l’ha puntata contro la cassiera, facendosi consegnare il denaro presente nel registratore di cassa. Momenti di forte paura nella mattinata di sabato al Carrefour di via Padule, a Ospitaletto, dove si è consumata una rapina che ha scosso dipendenti e clienti presenti nel punto vendita.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Rapina a mano armata al supermercato: pistola puntata contro cassiera e clientiNella serata di sabato, un'irruzione violenta al supermercato Dpiù di Viale Europa a Iseo ha scosso la comunità.

Anziana derubata in Piazza Prealpi: la telefonata e l’arrivo del complice che si fa consegnare gioielli e soldiUna donna anziana è stata vittima di un tentativo di truffa in Piazza Prealpi, con un malintenzionato che ha telefonato fingendo di essere un rappresentante di servizi e si è fatto consegnare gioielli e denaro con l’inganno.

