pisilli on fire roma non fartelo scappare da calafiori a politano quanti rimpianti a trigoria

La Roma ha sempre investito nel proprio settore giovanile, formando talenti che spesso trovano successo anche oltre i confini della capitale. Da Calafiori a Scamacca, numerosi giocatori sono passati dal vivaio romanista, alcuni raggiungendo traguardi importanti altrove. Questa realtà evidenzia l'importanza di valorizzare e seguire lo sviluppo dei giovani, mantenendo alta l’attenzione sulle potenzialità offerte dal proprio settore giovanile.

Una notte per ricominciare e per scacciare i fantasmi di una cessione pericolosa. Niccolò Pisilli contro lo Stoccarda si è ripreso la Roma dopo essere stato a un passo dall’addio. Troppe panchine, troppo poco spazio per un giocatore già sbocciato lo scorso anno tanto da esordire anche con la nazionale maggiore. Gasperini però lo ha invitato ad aspettare e nelle ultime partite il centrocampista ha ritrovato minuti e anche voglia di stupire. E sempre più ne troverà nel prossimo mese con Konè ko. Pisilli è l’ennesimo prodotto di un vivaio che a Trigoria ha sfornato simboli come Totti, De Rossi, Giannini, Conti o Pellegrini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

