Pioggia di biglietti di solidarietà per i 4 studenti del liceo Virgilio di Milano feriti a Crans Montana | le foto

In risposta all’incidente di Crans Montana, gli studenti delle elementari dell’Istituto Pisacane e Poerio hanno affisso biglietti di solidarietà sui cancelli delle loro scuole, rivolti ai quattro studenti della terza D del liceo Virgilio di Milano feriti nell’incidente. Un gesto di vicinanza e sostegno che testimonia il senso di comunità tra le diverse età scolastiche, rafforzando il legame tra le generazioni e la solidarietà scolastica.

