Pioggia di biglietti di solidarietà per i 4 studenti del liceo Virgilio di Milano feriti a Crans Montana | le foto
In risposta all’incidente di Crans Montana, gli studenti delle elementari dell’Istituto Pisacane e Poerio hanno affisso biglietti di solidarietà sui cancelli delle loro scuole, rivolti ai quattro studenti della terza D del liceo Virgilio di Milano feriti nell’incidente. Un gesto di vicinanza e sostegno che testimonia il senso di comunità tra le diverse età scolastiche, rafforzando il legame tra le generazioni e la solidarietà scolastica.
Gli alunni delle elementari dell'Istituto Pisacane e Poerio hanno affisso sui cancelli della loro scuola biglietti di solidarietà dedicati ai quattro studenti della terza D del liceo Virgilio, che si trova nella stessa via.🔗 Leggi su Fanpage.it
Crans-Montana, liceo Virgilio di Milano lancia raccolta fondi per i suoi 4 studenti feriti, già raccolti 85mila €: “Sostegno concreto”Il liceo Virgilio di Milano ha avviato una raccolta fondi per supportare quattro studenti feriti a Crans-Montana, già raccolti 85.
Crans-Montana, vola la raccolta fondi del liceo Virgilio di Milano per i quattro ragazzi feriti: donati quasi 140mila euroLa raccolta fondi avviata dagli studenti del liceo Virgilio di Milano per i quattro ragazzi feriti nell’incendio di Crans-Montana ha raggiunto quasi 140 mila euro, superando le aspettative.
