Piogge e temporali allerta meteo in Campania prorogata fino alla sera

La Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo in Campania fino alle 18 di oggi, con livello giallo. Sono previste piogge intense e possibili rischi idrogeologici in varie aree della regione, a causa di temporali e condizioni meteorologiche avverse. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza.

La Protezione Civile proroga l'allerta meteo in Campania di colore giallo fino alle 18 di oggi. Previste piogge localmente intense e rischio idrogeologico in diverse zone della regione. La Protezione Civile della Regione ha prorogato fino alle ore 18 di oggi, lunedì 26 gennaio, l'avviso di allerta meteo in Campania di colore giallo già in vigore sul territorio regionale. Si tratta di territori notoriamente sensibili sotto il profilo idrogeologico, dove anche piogge non particolarmente prolungate possono causare criticità. L'allerta gialla è connessa al rischio idrogeologico localizzato.

