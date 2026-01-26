Un'immagine insolita ha attirato l'attenzione online: un pinguino che cammina accanto a Donald Trump in Groenlandia, con una bandiera americana ben visibile. Il post ha generato numerosi meme e discussioni, sottolineando come eventi e simboli possano diventare oggetto di interpretazioni differenziate sui social media. Questa scena, semplice ma simbolica, mette in evidenza il modo in cui immagini e messaggi si diffondono e si trasformano nel contesto digitale.

Tre passi nella neve, una bandiera americana piantata nel ghiaccio e un pinguino che cammina accanto al presidente degli Stati Uniti. Esattamente di questo si parla nelle ultime ore, dell’ultima trovata di Trump. L’immagine, generata con l’intelligenza artificiale e diffusa dagli account ufficiali legati alla Casa Bianca, aveva tutto per diventare un simbolo potente del rinnovato interesse di Donald Trump per la Groenlandia. Peccato che contenesse un errore geografico talmente evidente da scatenare una valanga di ironie, meme e critiche feroci sui social network. I pinguini non vivono in Groenlandia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Pinguino con bandiera Usa in Groenlandia: il post di Trump che ha scatenato migliaia di meme

Il pinguino nichilista, da meme virale su TikTok al post di Trump in Groenlandia: ma c’è un erroreIl meme del pinguino nichilista, ispirato a un documentario del 2007 di Werner Herzog, si è diffuso rapidamente sui social, passando da TikTok a notizie più approfondite.

Trump e il post con l’Ai: in Groenlandia con Rubio, Vance e la bandiera UsaDonald Trump ha condiviso su Truth Social un’immagine creata con l’intelligenza artificiale, che lo mostra in Groenlandia con la bandiera statunitense e un cartello con la scritta “territorio americano dal 2026”.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Argomenti discussi: Il pinguino nichilista, Trump e la bandiera nel posto sbagliato: l'ultima foto 'IA' della Casa bianca; Trump e un pinguino alla conquista della Groenlandia: la gaffe virale della Casa Bianca; Trump e un pinguino alla conquista della Groenlandia, ma quegli animali non vivono nell’Artico; Trump, la Groenlandia e la foto col pinguino: stavolta la Casa Bianca stecca.

Perché l’immagine di Trump con un pinguino è sbagliata (e qual è la vera origine del meme)Negli ultimi giorni i social si sono sbellicati davanti a un’immagine surreale: Donald Trump ... msn.com

Il pinguino nichilista, Trump e la bandiera nel posto sbagliato: l’ultima foto ‘IA’ della Casa biancaAnche il Dipartimento per la sicurezza interna non scherza e rilancia il video di Herzog con il presidente Usa, Kristi Noem e gli agenti dell'Ice ... dire.it

Tre passi nella neve, una bandiera americana e un pinguino fuori posto: così un post generato con l’Intelligenza Artificiale e diffuso dalla Casa Bianca è diventato virale. L’immagine, legata al rinnovato interesse di Donald Trump per la Groenlandia, ha scaten - facebook.com facebook

Trump e un pinguino alla conquista della Groenlandia, ironia del web. L'immagine generata dall'Ia postata dalla Casa Bianca, ma la specie non vive nell'emisfero nord #ANSA x.com