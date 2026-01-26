Pietralata a febbraio via ai lavori per realizzare il Centro d' eccellenza per la disabilità

A Pietralata, a febbraio partiranno i lavori per il nuovo Centro d'eccellenza dedicato alle persone con disabilità, un progetto inserito nelle iniziative del Giubileo 2025 e finanziato con 10 milioni di euro. L’obiettivo è completare l’opera entro il 2027, offrendo un servizio qualificato e accessibile nel quartiere. Questa struttura rappresenta un passo importante per migliorare l’inclusione e il supporto alle persone con disabilità nell’area.

Il progetto era rimasto fermo dopo il coinvolgimento in un'indagine della società che aveva vinto la gara per realizzare l'opera giubilare I lavori termineranno, se tutto va bene, nel 2027. A febbraio, però, dovrebbe iniziare l’intervento di realizzazione del Centro di eccellenza per persone con disabilità, nel quartiere di Pietralata, una delle opere tra quelle previste per il Giubileo 2025 e finanziata con 10 milioni di euro. Questo intervento, previsto tra via Achille Tedeschi e via Cave di Pietralata, ha vissuto molte vicissitudini che hanno causato un accumularsi continuo di ritardi.🔗 Leggi su Romatoday.it

