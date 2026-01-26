Pick up rubato da un' auto rivendita e trovato sul litorale

Un pick-up rubato lo scorso 7 dicembre è stato ritrovato in via San Rocco, nel Parco Sementino a Castel Volturno. L'auto, recuperata dalle forze dell'ordine, era stata sottratta durante un furto e ora è stata restituita al legittimo proprietario. La scoperta si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione sul territorio, contribuendo alla sicurezza della comunità.

E'il terzo furto compiuto ai danni della società D.R. Automobilies. La vettura tubata non era stata ancora immatricolata e presentava targhe bulgare E' stato ritrovato in via San Rocco nel Parco Sementino A Castel Volturno un Pick Up risultato poi essere oggetto di furto commesso lo scorso 7 dicembre. Il ritrovamento è stato fatto dagli uomini della protezione civile castellana nel corso di un giro di perlustrazione del territorio. Gli operatori hanno rinvenuto il mezzo parcheggiato. Insospettiti hanno notato dei 'bulloni' di legno che sostenevano le targhe bulgare e un foglio bianco posizionato sul cruscotto per coprire la matricola.

