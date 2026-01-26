Piccolotti AVS | Massimo 20 alunni per classe a Marzo il DDL Lo stipendio è prestigio I precari che lavorano già a scuola devono entrare in ruolo Tre domande a …

In un’intervista a OrizzonteScuola, Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra ha condiviso le proposte del suo partito per migliorare la scuola pubblica, tra cui limiti alle classi a 20 studenti e l’ingresso in ruolo dei precari. Con un focus su riforme concrete, il dibattito si concentra sulle priorità e sulle sfide del sistema scolastico italiano.

In una video intervista rilasciata a OrizzonteScuola, Elisabetta Piccolotti (Alleanza Verdi e Sinistra) ha illustrato le linee guida che, secondo il suo partito, dovrebbero orientare un rilancio concreto della scuola pubblica. Per AVS, il tema dell'istruzione resta centrale, tanto sul piano della formazione dei cittadini quanto su quello dello sviluppo economico.

