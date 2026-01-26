Picchia un collega camionista e lo riduce in fin di vita 43enne irreperibile dopo il patteggiamento

Ivan Gorbunov, 43 anni, aveva patteggiato nel 2019 una pena di 2 anni e 8 mesi per aver aggredito un collega camionista a Pavia, provocandone la grave lesione. Recentemente, Gorbunov è diventato irreperibile dopo un episodio di violenza che ha suscitato attenzione. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti violenti e le sfide legate alla giustizia.

Ivan Gorbunov nel 2019 aveva patteggiato 2 anni e 8 mesi per aver ridotto in fin di vita un collega camionista a Pavia. Il 43enne, che a febbraio dovrebbe comparire in Tribunale per la messa alla prova, è irreperibile: sarebbe tornato in Russia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

