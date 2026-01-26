Picchia l'ex moglie calci e sputi in faccia poi prova a strangolarla | arrestato a Napoli per stalking
Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Napoli con l’accusa di stalking e violenze nei confronti dell’ex moglie. Le condotte moleste, tra cui aggressioni fisiche e minacce, sono state segnalate da vittima e autorità. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo, per mettere fine a una situazione di grave disagio e pericolo.
Calci, sputi e minacce di morte alla ex moglie: arrestato 58enne a NapoliA Napoli, un uomo di 58 anni è stato arrestato nel quartiere San Carlo Arena per stalking e maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie.
