Picchia la ex moglie e minaccia di morte anche le amiche | arrestato 58enne

Un uomo di 58 anni è stato arrestato dopo aver aggredito ripetutamente l’ex moglie e aver minacciato di morte anche le sue amiche. L’episodio risale al 23 gennaio, quando l’uomo ha colpito con calci la donna, di 54 anni. Si tratta dell’ultimo di una serie di comportamenti violenti che hanno portato all’arresto, evidenziando la gravità delle azioni compiute.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ultimo episodio di violenza di cui si è reso ‘protagonista’ è stato particolarmente violento: risale allo scorso 23 gennaio, quando lui, 58 anni, prende a calci ripetutamente l’ex moglie, di 54 anni. Le stringe anche le mani attorno al collo come per strangolarla. Un calvario che continua nei giorni successivi. L’uomo comincia a tempestare di chiamate la vittima: minacce e offese. Poi si apposta continuamente sotto casa della ex, che vive segregata, e invia messaggi vocali con minacce di morte anche alle amiche della donna. Questo fa sì che le amiche facciano cerchio intorno alla 54enne che denuncia l’uomo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

