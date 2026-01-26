Piazze scolastiche e Milano città a 30 km h di fatto Le idee del neo assessore Marco Mazzei

Marco Mazzei, neo assessore agli spazi pubblici e all'edilizia scolastica di Milano, focalizza la sua attenzione sulle piazze scolastiche. Con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi pubblici, intende promuovere interventi per rendere le aree attorno alle scuole più sicure e vivibili. Milano si muove verso una città a 30 kmh di fatto, con l’obiettivo di favorire una mobilità più lenta e sostenibile.

Mazzei è intervenuto a Palazzo Marino per illustrare le sue idee sulle deleghe agli spazi pubblici e all'edilizia scolastica La priorità di Marco Mazzei, appena nominato assessore agli spazi pubblici e all'edilizia scolastica nel Comune di Milano, sarà rappresentata dalle piazze davanti alle scuole. Lo ha detto lui stesso, lunedì pomeriggio, a margine e poi durante il suo primo consiglio comunale dai banchi della giunta, dopo che dal 2021 è stato consigliere della Lista Sala (al suo posto subentrerà la consulente Gini Dupasquier). “Mettendoci a fianco una cosa estremamente solida e consistente come l'edilizia scolastica - ha aggiunto il neo assessore - definiamo una priorità molto chiara che è lavorare sullo spazio pubblico partendo dallo spazio delle scuole”, che “hanno un impatto molto rilevante sul quartiere, oggi forse un po' dato per scontato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Gini Dupasquier, membro della lista civica di Beppe Sala, entrerà nel consiglio comunale di Milano a sostituire Marco Mazzei, neo assessore all’edilizia scolastica e agli spazi pubblici.

Marco Mazzei, consigliere comunale della Lista Sala, è stato nominato assessore a Milano, con deleghe all’arredo urbano, alle piazze aperte e all’edilizia scolastica.

