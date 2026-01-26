Piacenza riscrive il Regolamento della Partecipazione aperte le candidature online

Da lunedì 26 gennaio alle 12 è disponibile online il modulo di autocandidatura per partecipare al percorso di coinvolgimento della comunità di Piacenza. Questa iniziativa mira alla redazione del nuovo Regolamento comunale della Partecipazione, con la selezione di un panel di 70 cittadini chiamati a contribuire al processo. Le candidature possono essere inviate attraverso il modulo online, aperto a tutti gli interessati a partecipare attivamente alla vita della comunità.

