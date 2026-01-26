Piacenza ancora protagonista a Canale 5 | Riccardo Bassi vince 150mila euro

Piacenza torna protagonista a Canale 5 con Riccardo Bassi, che ha vinto 150mila euro durante la trasmissione

Canale 5 parla ancora piacentino, questa volta nel popolare quiz televisivo "Chi vuol essere milionario" condotto da Gerry Scotti. A imporsi nella puntata andata in onda domenica 25 gennaio è stato Riccardo Bassi, 31 anni, videomaker e professore di Tecniche cinematografiche e Storia del cinema (impegnato anche nella politica locale con Europa Verde), che si è aggiudicato l’importante cifra di 150mila euro. Bassi ha conquistato il montepremi dopo aver risposto correttamente alla settima domanda della "scalata al milione". Ad accompagnarlo in studio l’amico Alessandro, suo compagno di liceo, che ha condiviso con lui l’emozione della serata.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Chi vuol essere milionario, Andrea Panciroli vince 150mila euro: lavoro, fidanzata, passioniAndrea Panciroli di Barco di Bibbiano, Reggio Emilia, si è aggiudicato 150 mila euro nella trasmissione 'Chi vuol essere milionario'.

