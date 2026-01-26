Philip Rivers si ritira dalla corsa per diventare il nuovo allenatore dei Buffalo Bills

Philip Rivers ha ufficialmente concluso la sua carriera da giocatore e non proseguirà nel percorso per diventare l’allenatore dei Buffalo Bills. La notizia, diffusa il 26 gennaio 2026, segna la fine di un’intera fase professionale e apre un nuovo capitolo, lasciando spazio alle future decisioni e opportunità nel mondo del football americano.

2026-01-26 15:46:00 Il web non parla d’altro: Philip Rivers si è ritirato dalla corsa per diventare il prossimo allenatore dei Buffalo Bills. Rivers è stato intervistato dalla squadra venerdì dopo aver espresso interesse a sostituire Sean McDermott, che è stato licenziato dopo non essere riuscito a raggiungere il Super Bowl. Il quarterback 44enne ha giocato nella NFL la scorsa stagione, uscendo dalla pensione per giocare tre partite con gli Indianapolis Colts. Se avesse ottenuto l’incarico con i Bills, sarebbe diventato il primo uomo a passare dal giocare una stagione all’allenatore quella successiva dai tempi di Norm Van Brocklin, il quarterback della Hall of Fame che giocò per i Philadelphia Eagles nel 1960, poi divenne capo allenatore dei Minnesota Vikings nel 1961.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su philip rivers

Il 19 gennaio 2026, i Buffalo Bills hanno annunciato la separazione da Sean McDermott, allenatore della squadra, a seguito della sconfitta nei playoff contro i Denver Broncos.

Il match tra Denver Broncos e Buffalo Bills, in programma nel Divisional Round, rappresenta un appuntamento importante della postseason NFL 2026.

