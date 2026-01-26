Pestaggio a Civitanova Marche la violenza di un gruppo di nordafricani

A Civitanova Marche, si è verificato un episodio di violenza in cui un gruppo di giovani di nazionalità nordafricana ha aggredito due ragazzi. Uno dei coinvolti ha subito lesioni tali da richiedere cure ospedaliere. L'episodio ha suscitato attenzione nella comunità locale, evidenziando la necessità di affrontare con serietà e rispetto le problematiche legate alla sicurezza e alla convivenza civile.

ANCONA, 26 GEN – Un gruppo di persone circonda una macchina bianca. Dopo alcuni istanti una persona inizia a sferrare calci e pugni nei confronti di un ragazzo che cade a terra. Su di lui si accanisce un'altra persona, con il volto coperto da un cappuccio, che lo colpisce con pugni alla testa. In seguito altri due lo colpiscono con dei calci. Poi una parte del gruppo si dà alla fuga. Sono le immagini choc che circolano in un video in rete dell'aggressione avvenuta domenica mattina, intorno alle 5.30, a danno di due ragazzi 24enni di Chieti, nel centrale corso Garibaldi a Civitanova Marche (Macerata).

