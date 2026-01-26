Perugia la sicurezza riparte da piazza del Bacio | c' è il sì del consiglio comunale agli interventi di rigenerazione

Il consiglio comunale di Perugia ha approvato un ordine del giorno che sancisce l'inizio di interventi di rigenerazione urbana e miglioramento della sicurezza, con particolare attenzione a piazza del Bacio e all’area di Fontivegge. Questa decisione mira a favorire un ambiente più sicuro e vivibile, attraverso progetti condivisi e interventi concreti, segnando un passo importante per la riqualificazione urbana della città.

Approvato l'ordine del giorno presentato dai consiglieri di maggioranza. Focus su locali sfitti, promozione eventi e attività di controllo coordinate La sicurezza a Perugia riparte da piazza del Bacio. Il consiglio comunale ha approvato l'ordine del giorno presentato dai consiglieri di maggioranza finalizzato alla promozione di attività legate alla rigenerazione urbana e alla sicurezza con particolare attenzione all'area di Fontivegge. Tre i punti centrali dell'atto, dalla concessione dei locali sfitti della zona al coordinamento delle attività legate alla sicurezza, con focus appunto sull'area di piazza del Bacio.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

