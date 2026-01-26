Permessi per la formazione | quanti giorni si possono chiedere il Dirigente può negarli?

I permessi per la formazione del personale docente sono regolamentati dalla normativa vigente, che stabilisce il numero di giorni concedibili e le condizioni di fruizione. In alcuni casi, il Dirigente scolastico può negare tali permessi, motivando le proprie decisioni secondo le norme. Tuttavia, le interpretazioni possono variare tra le istituzioni, generando incertezza sulla corretta applicazione delle disposizioni relative ai permessi formativi.

Il tema dei permessi per la formazione del personale docente continua a essere oggetto di interpretazioni contrastanti nelle istituzioni scolastiche. In particolare, il conflitto si concentra attorno a due questioni strettamente connesse: da un lato, la possibilità per il Dirigente Scolastico di negare l’autorizzazione alla partecipazione ad attività formative; dall’altro, la legittimità della richiesta di recupero delle ore di servizio non svolte durante tali attività. Per affrontare correttamente il problema è necessario abbandonare sia l’idea della formazione come concessione discrezionale da parte del Dirigente Scolastico, sia l’impostazione opposta che la considera un diritto esercitabile senza alcun limite organizzativo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Maria Rita Gismondo (micriobiologa):"C'è stato proibito studiare i vaccini per il Covid, ma alcuni effetti sono così eclatanti che non si può negarli"

“10 giorni senza telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare e solo verdure”: Achille Costacurta va in un retrat in IndiaAchille Costacurta racconta il suo ritiro di 10 giorni in India, dove ha scelto di vivere senza telefono, letture, scrittura e fumare, limitandosi a consumare solo verdure.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Permessi diritto studio 2026 docenti e ATA: sono retribuiti, criteri e modalità di fruizione [GUIDA con i Contratti regionali]; Permessi studio: no alla preparazione esami, sì solo ai corsi; Università telematiche: quali permessi studio?; Formazione giornalisti, nell'ultimo triennio oltre 60mila gli adempienti su 96mila iscritti all'albo - Ordine Dei Giornalisti.

Permessi diritto studio 2026 docenti e ATA: sono retribuiti, criteri e modalità di fruizione [GUIDA con i Contratti regionali]Per garantire e tutelare il diritto allo studio anche ai lavoratori del comparto scolastico, il Ministero dell'istruzione e del merito ha messo a disposizione per docenti, personale educativo e ATA pe ... orizzontescuola.it

Un successo che ha permesso alla formazione rossonera di superare i siciliani in classifica e di accedere a una competizione di grande valore, confermando il buon momento attraversato dalla squadra facebook