Perino torna alla presidenza di Ecua | Non faccio politica ho risolto i problemi personali e ho ritirato le dimissioni

Giovanni Perino torna alla presidenza di Ecua, precisando di aver ritirato le dimissioni dopo aver risolto questioni personali. La sua riconferma avviene in un contesto di cambiamenti e tensioni nella governance del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento. AgrigentoNotizie ha intervistato Perino per comprendere le ragioni di questa decisione e i recenti sviluppi all’interno dell’ente.

Fuori, dentro. Nomine, revoche e nuove designazioni. Sull’impasse venutasi a creare in seno alla governance del consorzio universitario Empedocle di Agrigento (Ecua) AgrigentoNotizie ha raggiunto il presidente Giovanni Perino per fare chiarezza sui motivi che, lo scorso settembre, lo avevano indotto a dimettersi e poi, la settimana scorsa, a ritornare sui suoi passi. Dottore Perino, come mai dopo oltre 5 mesi ha deciso di revocare le dimissioni? “Le mie dimissioni erano dettate da esigenze familiari che avevo in quel momento ed essendo io dipendente della pubblica amministrazione, ovviamente questo per me è un carico di lavoro maggiore rispetto alla mia attività lavorativa principale che appunto è quella di essere un dirigente dell'amministrazione regionale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Presidenza dell'Ecua revocata? Mangiacavallo: "Nessuna notifica, l'ho appreso dalla stampa"Dopo la revoca della nomina di Nenè Mangiacavallo alla presidenza dell'Ecua, l'interessato afferma di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale e di aver appreso la notizia dai media.

