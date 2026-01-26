Pergamene che parlano | duecento anni di potere a Perugia in mostra a palazzo Lippi Alessandri

Dal 26 gennaio al 2 giugno 2026, a palazzo Lippi Alessandri si tiene la mostra

Dal 26 gennaio al 2 giugno 2026 palazzo Lippi Alessandri ospita "Pergamene che parlano. Governo e potere a Perugia nei secoli XIII-XV", mostra promossa dalla Fondazione Perugia che riporta in città un patrimonio documentario di valore straordinario, per lungo tempo disperso fuori dai confini cittadini. Al centro dell’esposizione c’è la ìcollezione Albertini: oltre 1.700 pergamene, acquisite dalla Fondazione e restituite alla comunità dopo una lunga vicenda storica iniziata nel 1853, quando il Comune di Perugia cedette una parte rilevante dei propri archivi. Conservate fino al 2024 dai discendenti di Louis Albertini a Parigi, queste pergamene tornano oggi a raccontare la memoria istituzionale della città, ricomponendo un capitolo fondamentale della sua storia politica e amministrativa.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su lippi alessandri

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

: - Palazzo Lippi Alessandri, Perugia | 26 gennaio – 2 giugno 2026 Fondazione Perugia, presenta un’esposizione unica che racconta la storia politica, sociale e - facebook.com facebook