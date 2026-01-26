Negli ultimi mesi, molti utenti hanno segnalato un aumento degli errori di battitura sugli iPhone, in particolare con le lettere accentate. Questo fenomeno sembra essere legato a modifiche nel funzionamento della tastiera o a aggiornamenti software. Analizzare le cause di questi problemi può aiutare a comprendere meglio le possibili soluzioni e migliorare l’esperienza di digitazione sui dispositivi Apple.

Da mesi ci sono segnalazioni di uno strano comportamento della tastiera, e di lettere accentate meno accessibili di prima Dallo scorso ottobre molte persone segnalano su social network e forum di non riuscire a scrivere come prima sui loro iPhone, a causa di un problema attribuito all’aggiornamento a iOS 26, la nuova versione del sistema operativo degli smartphone di Apple. Scrivono messaggi e testi con errori di battitura più frequenti, faticano a trovare le lettere accentate e talvolta notano un certo ritardo tra il momento in cui toccano un tasto e quello in cui la lettera viene mostrata sullo schermo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perchèèé si fanno più errori di battitura sugli iPhone

