Perchèèé si fanno più errori di battitura sugli iPhone
Negli ultimi mesi, molti utenti hanno segnalato un aumento degli errori di battitura sugli iPhone, in particolare con le lettere accentate. Questo fenomeno sembra essere legato a modifiche nel funzionamento della tastiera o a aggiornamenti software. Analizzare le cause di questi problemi può aiutare a comprendere meglio le possibili soluzioni e migliorare l’esperienza di digitazione sui dispositivi Apple.
Da mesi ci sono segnalazioni di uno strano comportamento della tastiera, e di lettere accentate meno accessibili di prima Dallo scorso ottobre molte persone segnalano su social network e forum di non riuscire a scrivere come prima sui loro iPhone, a causa di un problema attribuito all’aggiornamento a iOS 26, la nuova versione del sistema operativo degli smartphone di Apple. Scrivono messaggi e testi con errori di battitura più frequenti, faticano a trovare le lettere accentate e talvolta notano un certo ritardo tra il momento in cui toccano un tasto e quello in cui la lettera viene mostrata sullo schermo. 🔗 Leggi su Ilpost.it
