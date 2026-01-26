Perché non è stato dato rigore per fallo di mano di Pulisic in Roma-Milan nonostante il tocco netto
Durante la partita Roma-Milan, l'arbitro Colombo non ha assegnato il rigore a causa di un tocco di mano di Pulisic su un cross di Wesley. La decisione si basa sulla valutazione dell'azione, ritenendo che il contatto non fosse volontario o che non abbia influito in modo determinante sulla giocata. Questa decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti, evidenziando le complessità delle interpretazioni in situazioni di dubbio.
Il tocco di mano di Pulisic su cross di Wesley in Roma-Milan non punito col calcio di rigore dall'arbitro Colombo. La decisione del direttore di gara che ha applicato il regolamento.
