Perché non è stato dato rigore per fallo di mano di Pulisic in Roma-Milan nonostante il tocco netto

Durante la partita Roma-Milan, l'arbitro Colombo non ha assegnato il rigore a causa di un tocco di mano di Pulisic su un cross di Wesley. La decisione si basa sulla valutazione dell'azione, ritenendo che il contatto non fosse volontario o che non abbia influito in modo determinante sulla giocata. Questa decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti, evidenziando le complessità delle interpretazioni in situazioni di dubbio.

