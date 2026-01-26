Il rinvio del Mercosur rappresenta un’occasione persa per rafforzare le relazioni commerciali e favorire la crescita economica. Spesso, le decisioni politiche sembrano più orientate a evitare impegni rispetto a promuovere opportunità concrete per le imprese italiane. Questa scelta evidenzia come, ancora una volta, si manchi di una strategia chiara e coerente per sostenere lo sviluppo del sistema produttivo nazionale.

La politica dice “aiutiamo le imprese”, ma non affronta il problema. Servono regole chiare e libertà. Un appello dal mondo industriale Ogni volta che la politica italiana dichiara di voler “aiutare le imprese”, dimostra in realtà di non aver compreso fino in fondo quale sia il vero ostacolo allo sviluppo del sistema produttivo. L’errore non sta nella mancanza di risorse o di buone intenzioni, ma nel continuo fraintendimento delle priorità. L’industria italiana non chiede protezione permanente, né scorciatoie, né sussidi a pioggia. Chiede una cosa molto più semplice e, proprio per questo, molto più difficile da concedere: poter lavorare in un contesto razionale, prevedibile, governato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché il rinvio del Mercosur è come un sabotaggio

Ue-Mercosur: il Parlamento europeo ha approvato il rinvio del trattato alla Corte Europea di GiustiziaIl Parlamento europeo ha deciso di rinviare l’approvazione definitiva del trattato Ue-Mercosur alla Corte Europea di Giustizia.

«Questo Mercosur è inaccettabile». Macron implora Ursula per il rinvioL'annuncio di Emmanuel Macron di opporsi al trattato Mercosur ha suscitato reazioni contrastanti in Europa.

