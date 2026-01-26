Perché il Napoli ha bocciato Lang e Lucca?

Il Napoli ha deciso di non proseguire con Noa Lang e Luca Lucca, due giocatori che non hanno soddisfatto le aspettative del club. Lang, in particolare, si trova spesso in posizioni periferiche, come nel caso recente vicino alla linea laterale, ricevendo passaggi poco incisivi. Questa scelta riflette una valutazione strategica della squadra, orientata a puntare su altri profili più adatti alle esigenze tecniche e tattiche della rosa.

Noa Lang è fermo a ridosso della linea laterale quando riceve un passaggio timido da Mathias Olivera. È appena uscito dal groviglio dell’area del Copenhagen, in cui da diversi minuti si sono ammassati quasi tutti i calciatori del Napoli. In teoria è la sua zolla preferita: partendo da sinistra, Lang può entrare nel vivo del gioco con un dribbling o un tiro in porta. «Amo dribblare, da me aspettatevi tanti tiri. Sono il tipo di giocatore che il tifoso vuole vedere allo stadio», aveva detto lui stesso, appena arrivato nel ritiro estivo di Dimaro «In Champions League spesso mi raddoppiano e mi piace: così posso superare due difensori con un dribbling». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

