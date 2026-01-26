Perché il Minnesota è diventato il centro dello scontro con Trump

Minneapolis è diventata recentemente al centro di uno scontro tra le autorità federali e la leadership locale, principalmente a causa di tensioni legate a questioni di immigrazione, sicurezza e gestione delle crisi. La città ha vissuto un aumento delle controversie su diversi fronti, tra cui un'indagine sulla frode dei rimborsi COVID, operazioni federali che hanno portato a vittime e un forte attivismo politico locale. Questi elementi hanno contribuito a fare di Minneapolis un punto focale nel confronto con l'amministrazione di Trump.

(Adnkronos) - Minneapolis non è diventata il centro dello scontro sull'immigrazione per caso. Nelle ultime settimane, la crisi tra autorità federali e leadership locale si è alimentata con un mix rarissimo di ingredienti: un'enorme inchiesta sulla frode dei rimborsi legati alla pandemia, una catena di uccisioni durante operazioni federali, tra cui quelle di Renee Nicole Good e Alex Pretti, una guida politica democratica (a livello cittadino e statale) che contesta l'impostazione di Washington e, sullo sfondo, una delle più grandi comunità somale degli Stati Uniti, trasformata in bersaglio simbolico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Perché proprio contro il Minnesota?Perché scegliere il Minnesota? L'amministrazione Trump ha avviato la più grande operazione dell'ICE in uno stato che, per diverse ragioni, si distingue per il suo approccio e le sue caratteristiche.

