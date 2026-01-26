Perché Harry Styles era in Vaticano il giorno del Papa? Il giallo è finalmente risolto

Il 27 aprile 2024, durante l’elezione di Papa Leone XIV, una scena ha attirato l’attenzione: Harry Styles è stato avvistato tra i fedeli vicino alla Basilica di San Pietro. Questa presenza ha suscitato curiosità e speculazioni, ma il motivo della sua visita rimane ora chiaro. Di seguito, analizziamo i dettagli e le ragioni di questa apparizione pubblica dell’artista nel contesto dell’evento religioso.

Il giorno dell’elezione di Papa Leone XIV, mentre milioni di persone seguivano l’evento in diretta televisiva, a Roma si è verificata una scena diventata virale: Harry Styles avvistato tra la folla nei pressi della Basilica di San Pietro. Per settimane, foto, video e meme hanno alimentato le speculazioni sul perché una popstar globale si trovasse in Vaticano in un momento così storico. A chiarire tutto è stato lo stesso cantante, con un racconto semplice e sorprendentemente ordinario. In un’intervista radiofonica, Styles ha spiegato che la sua presenza non era pianificata, né legata a eventi ufficiali o inviti speciali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Harry Styles dà una sberla di cinque minuti con “Aperture” e ricorda quando Papa Leone è stato eletto: “Mi stavo tagliando i capelli e sono corso in Vaticano”Harry Styles sorprende con il brano “Aperture”, un pezzo di cinque minuti che mescola sonorità techno pop degli anni 2000, richiamando gruppi come i Vampire Weekend.

Harry Styles ha finalmente annunciato il suo nuovo album: uscirà il 6 marzoHarry Styles ha annunciato l'uscita del suo quarto album, intitolato

