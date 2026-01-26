Perché Falsisissimo di Corona è stato bloccato | Nessun indizio su un sistema Signorini solo le sue abitudini sessuali

Il giudice ha specificato nell'ordinanza che impedisce a Fabrizio Corona di mandare online su Youtube la terza puntata di Falsissimo su Alfonso Signorini i motivi per i quali questo divieto è stato reso effettivo. Alla base l'assenza di un interesse pubblico per "le preferenze e le abitudini sessuali" di Signorini, visto che non c'è alcun "indizio" di quel "sistema basato su ricatti sessuali" per favorire l'ingresso di candidati al Grande Fratello.🔗 Leggi su Fanpage.it

Antonio Ricci su Corona: "A Signorini resterà tutto lo sfregio del mondo, ma per un sistema non bastano due denunce"Antonio Ricci commenta la vicenda Corona e Signorini, sottolineando che, sebbene il caso abbia suscitato scalpore, per un sistema mediatico non bastano due denunce.

Fabrizio Corona e le accuse sul «sistema Signorini» per andare in Tv: le chat e le ombre sui ricatti sessuali. «Tutto in mano agli avvocati»Fabrizio Corona ha sollevato accuse riguardanti un presunto «sistema Signorini» per accedere alle trasmissioni televisive, evidenziando chat e sospetti di ricatti sessuali.

Fabrizio Corona scatenato contro Berlusconi e Mediaset sul caso Signorini

