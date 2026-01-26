Perché Belén e la d’Urso sono sparite da Mediaset? Spunta un nome misterioso

Recentemente si è parlato della scomparsa di Belén Rodriguez e Barbara D’Urso dai palinsesti Mediaset. Un’ex collaboratrice rivela che le due figure sono state allontanate da una persona influente e poco nota all’interno dell’azienda. Questo retroscena solleva curiosità e fa riflettere sulle dinamiche interne del gruppo televisivo. Di seguito, si approfondiscono i dettagli e le possibili motivazioni di questa decisione.

Un’ex Papi Girl svela il retroscena: fuori Belén Rodriguez e Barbara D’Urso per colpa di una figura potente e sconosciuta. Ecco cosa sta trapelando in queste ore. Chi ha davvero fatto fuori Belén Rodríguez e Barbara d’Urso da Mediaset? Non è come pensi. Marysthell Polanco, ex Papi Girl e volto noto del caso Ruby, ha lanciato una bomba: dietro l’addio delle due regine della TV non ci sarebbero Marina o Pier Silvio Berlusconi. Ma un’altra figura. Misteriosa. Potente. Invisibile ma determinante. Secondo Polanco, l’esclusione di Belén e Barbara non è stata una scelta familiare. Anzi, Pier Silvio sarebbe completamente estraneo alla decisione. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Approfondimenti su belén urso

Negli ultimi mesi si è parlato molto della fine del rapporto tra Mediaset e le due conduttrici Barbara D’Urso e Belen Rodriguez.

Recenti notizie indicano che Mediaset abbia deciso di non rinnovare i contratti di Barbara d’Urso e Belén Rodríguez, motivando la scelta con la presenza di una figura non ancora identificata.

Ultime notizie su belén urso

“Posso dire che non sono stati i figli di Silvio, loro non hanno eliminato nessuno, ma un’altra persona che non voleva Belén. Hanno eliminato anche la d’Urso, che lavorativamente era al top. Non dava fastidio a Mediaset, ma a una persona. Non c’entra nulla P - facebook.com facebook