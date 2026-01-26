Perché Aurora Ramazzotti ha indossato una maschera alla festa dei 30 anni di Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti ha scelto di indossare una maschera durante la festa di compleanno di Goffredo Cerza, celebrando così l’evento speciale. Goffredo ha recentemente compiuto 30 anni e la presenza di Aurora, futura moglie, ha sottolineato l’importanza del momento. La scelta di un’accessorio come la maschera ha aggiunto un tocco originale alla ricorrenza, mantenendo però un’atmosfera sobria e raffinata.

Goffredo Cerza ha compiuto 30 anni e la futura moglie Aurora Ramazzotti non poteva mancare al mega party romano. Per quale motivo ha indossato una mascherina di pizzo sugli occhi?.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

