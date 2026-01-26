Perché Aurora Ramazzotti ha indossato una maschera alla festa dei 30 anni di Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti ha scelto di indossare una maschera durante la festa di compleanno di Goffredo Cerza, celebrando così l’evento speciale. Goffredo ha recentemente compiuto 30 anni e la presenza di Aurora, futura moglie, ha sottolineato l’importanza del momento. La scelta di un’accessorio come la maschera ha aggiunto un tocco originale alla ricorrenza, mantenendo però un’atmosfera sobria e raffinata.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: nove anni d’amore e il conto alla rovescia per le nozzeAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza celebrano nove anni di relazione, tra ricordi familiari e momenti di preparazione per il loro matrimonio.

Goffredo Cerza (futuro marito di Ramazzotti) compie 30 anni: il regalo di Aurora e gli auguri di Michelle HunzikerGoffredo Cerza, imprenditore e manager, ha compiuto 30 anni ieri, a Roma.

Il nuovo tatuaggio di Aurora Ramazzotti: qual è il significato del dragone rosso sul braccioAurora Ramazzotti ha fatto un nuovo tatuaggio e non ha esitato a mostrarlo sui social: cosa significa il disegno del dragone rosso? fanpage.it

Aurora Ramazzotti, dedica d’amore Goffredo Cerza: Nove anni insieme. E quest’anno si sposanoLa figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sposerà a luglio con il compagno, dal quale ha avuto un figlio, il piccolo Cesare. Nella foto sui social si vede anche il tatuaggio con la scritta ... ilgiorno.it

