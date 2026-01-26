Per non dimenticare | storie letture e proiezioni sulla Shoah
Dal 27 al 31 gennaio 2025, il Museo Irpino e la Biblioteca Provinciale di Avellino organizzano “Per non dimenticare: storie, letture e proiezioni sulla Shoah”. Questo programma intende offrire uno spazio di riflessione e memoria sull’Olocausto, attraverso eventi dedicati alla storia, alla cultura e alle testimonianze di quegli anni. Un’occasione per approfondire e conservare il ricordo di un evento fondamentale nella storia dell’umanità.
Tempo di lettura: 2 minuti "Per non dimenticare. Storie, letture e proiezioni sulla Shoah" è il titolo del programma che, da martedì 27 a sabato 31 gennaio 2025, il Museo Irpino e la Biblioteca Provinciale di Avellino dedicano alla memoria della Shoah, uno degli eventi più tragici e toccanti della storia dell'umanità. L'iniziativa propone un articolato calendario di visite guidate, letture ad alta voce e proiezioni tematiche, con l'obiettivo di offrire al pubblico momenti di conoscenza, riflessione e partecipazione consapevole. Il programma si aprirà martedì 27 gennaio alle ore 17.00 con l'inaugurazione del percorso tematico "Tra propaganda e censura.
Giorno della Memoria: commemorazioni, mostre, concerti, libri e teatro per non dimenticare la Shoah
Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, istituito nel 2005 per ricordare le vittime della Shoah.
Una giornata per non dimenticare: la Shoah raccontata ai bambini alla Scuola Paritaria Santa Rita di Aversa
La Scuola Paritaria Santa Rita di Aversa organizza
