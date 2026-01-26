Per la cantante la kermesse è politicizzata non avendo mai escluso Israele

Levante, in caso di vittoria a Sanremo 2026 con il brano “Sei tu”, non parteciperà all’Eurovision Song Contest di Vienna. La cantante ha ribadito di non voler prendere parte alla manifestazione internazionale, sottolineando la propria posizione in merito alle problematiche politiche legate alla partecipazione dell’Italia, in particolare riguardo alla questione israeliana. La decisione rispecchia la volontà di mantenere una posizione di neutralità e rispetto nei confronti della kermesse europea.

N iente Eurovision Song Contest per Levante in caso di vittoria a Sanremo 2026. La cantante, che sul palco dell’Ariston sarà in gara con il brano Sei tu, esclude categoricamente la possibilità di una partecipazione alla manifestazione internazionale, che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio prossimi. La magica estate di Levante, in tour per l’Italia. Con più carica di prima X Leggi anche › In attesa di Sanremo 2026. Da Patty Pravo a Levante, le cantanti destinate a regalare grandi look Levante: le ragioni del «no» all’Eurovision. Il «no» di Levante ha ragioni precise. «È una manifestazione molto più politicizzata di quanto si pensi» ha dichiarato la cantante all’ Adnkronos, «E siccome di mezzo c’è un Paese che negli ultimi tempi ha creato drammi giganteschi e un genocidio, non si può fare finta di niente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Non sono mancate le polemiche. E, anche in questo caso, c'entra la presenza di Israele nella kermesseL'Eurovision Song Contest 2024 si terrà a Vienna, con la partecipazione di Israele prevista per la prima semifinale il 12 maggio.

