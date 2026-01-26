Il ciclone Harry Meloni ha suscitato molte domande sulla leadership del governo. Mentre gli eventi internazionali si concludono, l’attenzione si concentra sulla presenza e l’azione della leader, ormai assente dai riflettori. Nel contempo, le criticità del Sud Italia rimangono invisibili e non affrontate, lasciando spazio a un quadro di discontinuità tra leadership politica e bisogni territoriali.

di Massimiliano Di Fede Mentre le luci di Davos si spengono e i jet privati lasciano la Svizzera, il Sud Italia resta immerso nel fango e nel silenzio. Il Ciclone Harry ha sventrato Sicilia, Sardegna e Calabria, ma per il governo Meloni il Mezzogiorno è stato solo un fastidioso rumore di fondo, soffocato dai proclami bellici di Volodymyr Zelensky. Un leader che, tra i ghiacci svizzeri, ha trovato il tempo di accusare l’Europa di non essere “incisiva”, dopo aver già incassato 90 miliardi di euro dalle tasche dei contribuenti europei. È lo stesso Zelensky che ha guardato l’Europa scivolare in recessione dopo il sabotaggio del Nord Stream 2 (attribuito da un tribunale tedesco agli ucraini), un attentato energetico che i cittadini italiani stanno pagando a caro prezzo su bollette mostruose. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Groenlandia, la dichiarazione di Meloni e i leader Ue: "Appartiene al suo popolo"In seguito alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia e alle azioni statunitensi in Venezuela, i leader europei e della NATO hanno emesso una dichiarazione congiunta.

Ciclone Harry, il governo Meloni dichiarerà lo stato di emergenza per i territori flagellatiIl governo Meloni ha annunciato che lunedì sarà convocato il Consiglio dei ministri per dichiarare lo stato di emergenza nei territori colpiti dal ciclone Harry.

