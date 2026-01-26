Per gli imam in Italia è giusto far sposare le bambine a 9 anni

Nel dibattito sulla normativa matrimoniale in Italia, alcune dichiarazioni degli imam di Brescia sollevano questioni di delicatezza e sensibilità. In un servizio di «Fuori dal coro», viene affermato che, secondo alcune interpretazioni, si può procedere al matrimonio di una bambina di nove anni, purché abbia già iniziato il ciclo mestruale. Questa posizione ha suscitato attenzione e discussioni sul rispetto dei diritti e della tutela dei minori.

In un servizio di «Fuori dal coro» gli imam di Brescia dicono che si può sposare una bambina purché abbia le mestruazioni. Del resto è lo stesso «Corano» ad ammetterlo. Aveva ragione la Fallaci nel suo (inascoltato) libro sulle donne musulmane. Sono trascorsi 65 anni dal giorno in cui Oriana Fallaci diede alle stampe Il sesso inutile, un saggio in cui raccontava la condizione della donna in alcuni Paesi intorno al mondo. Il primo capitolo di quel libro era dedicato a una sposa bambina. La descrizione della cerimonia colpisce, perché da inviata dell’Europeo Fallaci fece un resoconto vivido di quel matrimonio tra una ragazzina e un adulto. 🔗 Leggi su Laverita.info

L'imam choc: "Bambina? A 9 anni è una donna, la puoi sposare"Un episodio inquietante a Brescia solleva ancora una volta il problema delle pratiche di matrimoni precoci e delle violenze sui minori.

