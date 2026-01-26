Pensioni quanto valgono davvero gli aumenti netti | le simulazioni con gli importi da febbraio

A partire da febbraio 2026, le pensioni registrano un aumento, segnando un passo importante per i pensionati. In questa analisi, vengono illustrate le simulazioni sugli importi netti degli aumenti, offrendo una panoramica chiara e dettagliata sul valore reale delle modifiche. Un approfondimento utile per comprendere come questi cambiamenti influiranno sulle pensioni nel prossimo futuro.

Nel 2026 le pensioni sono tornate ad aumentare e i primi effetti si vedranno da febbraio. Almeno sulla carta. La rivalutazione automatica legata all’inflazione garantirà infatti un incremento degli importi lordi, ma il vero nodo – come spesso accade – è capire quanto di questo aumento netto finirà realmente nelle tasche dei pensionati, una volta applicate tasse, Irpef e addizionali locali. La rivalutazione 2026 La rivalutazione delle pensioni per il 2026 si aggira attorno all’1,4%, una percentuale che si traduce in pochi euro al mese: una pensione lorda da 1.000 euro cresce di circa 14 euro lordi; una da 2. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Pensioni 2026, ecco gli aumenti reali in busta paga e quando verranno erogati: dai 3 euro delle minime ai 17 euro degli assegni medi. Le tabelle con gli importi nettiNel 2026, le pensioni subiranno aumenti netti che variano da 3 a 17 euro, a seconda della categoria.

