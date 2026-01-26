Pensioni come ricominciare a lavorare | fine dei divieti al compimento dei 67 anni

Da gennaio 2024, con la fine dei limiti legati all’età, i cittadini che hanno usufruito di pensioni anticipate come quota 100, 102 o 103, possono tornare a lavorare senza restrizioni. Questa novità rappresenta un’opportunità per chi desidera rimettersi in gioco nel mercato del lavoro, garantendo maggiore flessibilità e possibilità di reinserimento professionale dopo aver raggiunto i requisiti pensionistici.

Ricominciare a lavorare è un tema centrale per migliaia di cittadini che hanno scelto una delle pensioni anticipate con quota 100, 102 o 103, ma desiderano rimettersi in gioco nel mercato del lavoro. Il sistema previdenziale italiano prevede regole rigide sulla cumulabilità dei redditi fino al raggiungimento dell’età per la vecchiaia, fissata a 67 anni. Tuttavia, una volta spenta questa candelina, i vincoli decadono, permettendo di percepire l’assegno previdenziale e lo stipendio senza subire sospensioni o decurtazioni. Pensioni, come ricominciare a lavorare senza tagli: le novità per chi ha usato le quote. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Le pensioni anticipate nel 2026 offrono possibilità di uscita prima dei 67 anni di età pensionabile.

