pensava essere Pensava di essere furbo ma la scienza va avanti | medagliato olimpico beccato positivo dopo anni

Pensava di essere furbo ma la scienza va avanti | medagliato olimpico beccato positivo dopo anni

Da fanpage.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurimas Didzbalis, medagliato olimpico lituano, è stato scoperto positivo a uno steroide anabolizzante dopo dieci anni dalle Olimpiadi di Rio 2016. La scoperta porta alla revoca della medaglia di bronzo conquistata in quell’edizione. La vicenda evidenzia come, anche con il tempo, le analisi antidoping possano svelare pratiche illecite, sottolineando l’importanza di un controllo costante e rigoroso nello sport professionistico.

Il sollevatore di pesi lituano Aurimas Didzbalis è stato trovato positivo a uno steroide anabolizzante a dieci anni dalle Olimpiadi di Rio 2016: perderà il bronzo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Ueli Kestenholz travolto da una valanga: l’ex medagliato olimpico di snowboard è morto a 50 anniUeli Kestenholz, ex medagliato olimpico di snowboard svizzero, è deceduto a 50 anni dopo essere stato coinvolto in un incidente di valanga in alta montagna.

Leggi anche: Beccato ubriaco alla guida, arriva un taxi. Ma pure il tassista è positivo all'alcoltest

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

pensava di essere furboPensava di essere furbo, ma la scienza va avanti: medagliato olimpico beccato positivo dopo anniIl sollevatore di pesi lituano Aurimas Didzbalis è stato trovato positivo a uno steroide anabolizzante a dieci anni dalle Olimpiadi di Rio 2016: perderà ... fanpage.it

Bergvall aggira la porta di corsa, pensa di essere furbo: l’arbitro applica una regola poco conosciutaLucas Bergvall pensava di essere il più furbo di tutti, ma l’arbitro di Brighton-Tottenham ha fermato tutti e ha applicato una regola poco conosciuta. Breaking news e storie del giorno nel tuo feed ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.