Pensava di essere furbo ma la scienza va avanti | medagliato olimpico beccato positivo dopo anni

Aurimas Didzbalis, medagliato olimpico lituano, è stato scoperto positivo a uno steroide anabolizzante dopo dieci anni dalle Olimpiadi di Rio 2016. La scoperta porta alla revoca della medaglia di bronzo conquistata in quell’edizione. La vicenda evidenzia come, anche con il tempo, le analisi antidoping possano svelare pratiche illecite, sottolineando l’importanza di un controllo costante e rigoroso nello sport professionistico.

Ueli Kestenholz travolto da una valanga: l’ex medagliato olimpico di snowboard è morto a 50 anniUeli Kestenholz, ex medagliato olimpico di snowboard svizzero, è deceduto a 50 anni dopo essere stato coinvolto in un incidente di valanga in alta montagna.

