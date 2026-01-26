Pellegrini posta la foto della figlia monitorata a letto | Il resto è rumore di fondo E Giunta ribadisce | Mi esporrò per la tutela dei bimbi

Pellegrini condivide una foto della figlia Matilde monitorata a letto, sottolineando che «il resto è rumore di fondo». Giunta, invece, ribadisce il suo impegno: «Mi esporrò per la tutela dei bambini». Queste dichiarazioni evidenziano le diverse posizioni sulle questioni di salute e tutela infantile, concentrandosi sull'importanza di ascoltare e rispettare le scelte di chi si impegna in questo campo.

« Tutto il resto è rumore di fondo ». E una foto della figlia, Matilde, monitorata con uno strumento medico. È l’ultima storia pubblicata su Instagram da Federica Pellegrini dopo lo sfogo del marito, Matteo Giunta, contro i genitori « irresponsabili, pezzi di m***a » che mandano all’asilo i figli nonostante i primi sintomi influenzali. E dopo le polemiche dei giorni scorsi, seguite da un chiarimento in un’intervista al Corriere della Sera, anche l’allenatore e preparatore atletico è tornato a parlare sui social. «Volevo ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno scritto e mostrato vicinanza in questi giorni.🔗 Leggi su Open.online

