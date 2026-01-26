Pellegatti | Il Milan fa fatica qualitativamente senza Leao Vorrei vedere un Milan divertire

Dopo il pareggio tra Roma e Milan, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la prestazione dei rossoneri, sottolineando le difficoltà qualitative senza Leao. Pellegatti ha evidenziato la mancanza di fluidità e incisività nel gioco del Milan, auspicando una svolta che possa rendere la squadra più divertente e efficace. Il commento si concentra sull’importanza di ritrovare compattezza e qualità per migliorare le prestazioni future.

"Pensavo di vincerla dopo il gol di De Winter. La Roma era sotto shock, il Milan aveva iniziato bene, era un Milan diverso dal solito. I secondi tempi dei rossoneri hanno spesso portato dei risultati e così è successo anche a Roma". Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato così sui social dopo Roma-Milan 1-1. Ecco le sue parole: "Poi però la squadra ha iniziato ad arretrare. Bisogna migliorare assolutamente la prestazione. La qualità, la tecnica della squadra, un po' piatti". Il giornalista ha continuato: "Maignan, forse è un errore rinnovare di 5 anni, andava rinnovato di 10 anni per la qualità del giocatore.

