Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato l’ingresso di Manulife Comvets come nuovo investitore del Milan, sottolineando come le decisioni della dirigenza possano influenzare la stabilità del club. In particolare, Pellegatti ha ricordato che il cardinale ha allontanato Maldini, ponendo domande sulla possibile conseguenza di eventuali decisioni simili nei confronti di Furlani. Un’analisi che invita a riflettere sulle dinamiche interne della società rossonera.

Nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti ha voluto esprimere alcune parole sull'arrivo nuovo investitore Manulife Comvest al Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni a riguardo. Io dico che il problema non si pone. Gerry Cardinale che incontra Paolo Maldini il 5 giungo, parlando 10 minuti sull'addio di Ibra del giorno prima, così si dice, queste sono le indiscrezioni, ebbene ha incontrato il 5 giungo Paolo e Cardinale gli dice a Maldini che il rapporto con il Milan per lui è finito. LEGGI ANCHE: Milan, Maignan ti salva ancora contro la Roma: in difesa serve cambiare qualcosa? Cioè Cardinale che ha deciso di mandare via Maldini, se decidesse di mandare via Giorgio Furlani prima della fine del contratto avrebbe dei problemi? Tutti i dirigenti hanno dei contratto che poi con diversi modi magari si rompono. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Cardinale ha mandato via Maldini. Se mandasse via Furlani avrebbe problemi?”

Approfondimenti su pellegatti cardinale

Nel suo ultimo video, il giornalista Carlo Pellegatti ha svelato le parole del CEO del Milan, Giorgio Furlani, riguardo alle strategie di mercato di gennaio.

Dopo il pareggio tra Milan e Sassuolo, Carlo Pellegatti ha lanciato un appello alla società rossonera, in particolare a Giorgio Furlani, chiedendo investimenti finanziari per sostenere Allegri e i giocatori.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su pellegatti cardinale

Pellegatti sicuro: Contratto di Furlani rinnovato? Se Cardinale deciderà di interrompere la strada lo farà senza probelmiNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti si è espresso così sull'arrivo del nuovo investitore Manulife Comvets: Io dico che il problema non si pone. Gerry Cardinale ... milannews.it

Pellegatti: Nel progetto con gli Steinbrenner. Non vedo perché Cardinale non lo possa inserire anche nel suoNel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sulla situazione societaria del Milan: E’ incredibile!! A ... milannews.it

«MILAN, ORE DECISIVE! OGGI IL CDA SUL RIFINANZIAMENTO: MANULIFE COMVEST PRONTA A SUBENTRARE AD ELLIOTT PER IL CONTROLLO TOTALE DI REDBIRD!» #Milan #RedBird #ManulifeComvest #Elliott #Cardinale #Pellegatti - facebook.com facebook