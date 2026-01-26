Pedone investito a Bibbiena 58enne trasportato in ospedale

Un uomo di 58 anni è stato coinvolto in un investimento pedonale avvenuto ieri sera a Bibbiena, in via Umbro Casentinese. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale. L'incidente è stato segnalato alle 18.30 e le autorità stanno indagando sulle cause dell'accaduto.

È stato attivato alle 18.30 di ieri il servizio di emergenza 118 dell’ASL Toscana Sud Est a Bibbiena, in via Umbro Casentinese, per un investimento di un pedone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di Pratovecchio e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. L’uomo coinvolto, 58 anni, è stato stabilizzato sul luogo dell’incidente e successivamente trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo. Le sue condizioni sono state giudicate di media gravità. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Pedone investito a Bibbiena, 58enne trasportato in ospedale Pedone investito alla rotonda: trasportato in gravi condizioni all'ospedale BufaliniNel pomeriggio di mercoledì a Forlì si è verificato un grave incidente stradale presso la rotonda all'intersezione tra via Decio Raggi e viale Risorgimento. Leggi anche: Pedone di 22 anni investito a Lucca, trasportato in ospedale in gravi condizioni La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Pedone investito: concorso di colpa per condotta imprevedibileIl Tribunale di Reggio Calabria chiarisce quando il comportamento imprudente del pedone può determinare un concorso di colpa nel sinistro stradale ... studiocataldi.it Rubata la sciarpa dell’Atalanta in ricordo di Francesco Benedetti, il pedone investito a Bergamo facebook Rubata la sciarpa dell’Atalanta in ricordo di Francesco Benedetti, il pedone investito a Bergamo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.