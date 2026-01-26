Peccioli forzano le teche del santuario e rubano gli ex voto | Atto deplorevole

Nella giornata di domenica 25 gennaio, la comunità di Peccioli è stata colpita da un furto presso il Santuario della Santissima Annunziata di Ghizzano. Ignoti hanno forzato le teche e sottratto alcuni ex voto, suscitando preoccupazione e dispiacere tra i residenti. Si tratta di un episodio che ha compromesso un luogo di fede e di tradizione, segnando profondamente la comunità locale.

Il furto ha una portata emotiva ancora più pesante per i fedeli poiché sono stati asportati numerosi ex voto donati al Santuario nel corso del tempo. "Ignoti si sono introdotti nel Santuario della Santissima Annunziata di Ghizzano, compiendo un atto deplorevole. I ladri hanno sottratto una teca contenente ex voto donati alla Madonna e forzato le altre teche presenti all'interno del santuario" hanato le parrocchie di San Verano, San Germano e San Prospero, San Bartolomeo e San Giusto. "L'accaduto è stato immediatamente segnalato alle forze dell'ordine - proseguono - che sono intervenute sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere la denuncia.

