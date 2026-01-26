Pd Delrio | da un anno non si riunisce Direzione unanimismo non è unità

Da oltre un anno, la Direzione politica del Pd non si riunisce, limitando il confronto interno. Delrio sottolinea come l’unanimità non equivalga necessariamente a unità, evidenziando l’importanza di un dialogo aperto per una corretta organizzazione del partito. La mancanza di incontri periodici può influire sulla coesione e sulla capacità di affrontare temi condivisi, sottolineando la necessità di ripristinare momenti di confronto interno.

Roma, 26 gen. (askanews) – “Ormai è un anno che non si riunisce una Direzione politica. Non è poco tempo e a me, personalmente, manca quello spazio di confronto” perchè “sarebbe un errore confondere l’unanimismo con l’unità”. Lo afferma Graziano Delrio, senatore del Pd ed ex ministro, osservando che “l’obiettivo non è indebolire Schlein ma esprimere le nostre opinioni, anche se danno fastidio”. Sull’antisemitismo ma anche sulla politica estera “penso che la nostra posizione debba essere molto più chiara e netta e che possiamo alzare di più la voce, anche con gli alleati – sottolinea Delrio -. Tenere unita la coalizione che peraltro per Conte non c’è, è giusto, ma non possiamo rischiare di venire percepiti incerti in politica estera.🔗 Leggi su Ildenaro.it

