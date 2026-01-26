Pd campagna non solo su giustizia Riformisti chiedono direzione

Il Partito Democratico si prepara a un periodo di approfondimento su vari temi, oltre alla campagna referendaria. Nei prossimi mesi, l’attenzione si concentrerà anche su questioni economiche e sociali, con l’obiettivo di definire una strategia chiara e coerente. L’approccio vuole andare oltre la semplice discussione sulla giustizia, promuovendo un dialogo più ampio e articolato con il territorio e i cittadini.

Roma, 26 gen. (askanews) – I prossimi mesi, per il Pd, non saranno solo di campagna referendaria, i democratici non parleranno solo di giustizia ma batteranno anche sui temi economici e sociali. La linea è quella che Elly Schlein aveva già spiegato all’assemblea dei parlamentari in autunno e che è stata ribadita anche durante la segreteria della scorsa settimana: il Pd è schierato nettamente per il no al referendum, ma la leader democratica è convinta da tempo che Giorgia Meloni userà la campagna sulla separazione delle carriere per ‘parlare d’altro’ ed evitare i temi economici, sui quali fatica come ha dimostrato anche durante la conferenza stampa di inizio gennaio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Roma

Nel cuore del Nazareno si registra un acceso scambio tra Picierno e Montanari, evidenziando tensioni interne al Partito Democratico.

Il Pd ha avviato una campagna per il referendum, invitando gli italiani a votare No il 22 e 23 marzo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma

Argomenti discussi: Speranza: Referendum, il Pd non può stare fermo per paura di perdere; ABC, CAMPAGNA (PD) BACCHETTA MOSCARDELLI: IL PARTITO HA UN'UNICA LINEA, LE SUE SONO POSIZIONI PERSONALI; Referendum, FdI attacca la campagna social del Pd. Effetto autogol, molti utenti: io voto no; La battaglia per il No: Schlein resta timida ma rischia più di tutti.

Pd, campagna non solo su giustizia. Riformisti chiedono direzioneRoma, 26 gen. (askanews) – I prossimi mesi, per il Pd, non saranno solo di campagna referendaria, i democratici non parleranno solo di giustizia ma batteranno anche sui temi economici e sociali. La li ... askanews.it

Il Pd si spacca pure sul referendum: il Sì di Picierno & C. alla riforma logora Schlein e offre una sponda alla destraIl sì dei riformisti sconfessa la segretaria, i giornali di destra amplificano lo scontro e il referendum diventa una resa dei conti interna ... lanotiziagiornale.it

Il botta e risposta Montanari-Picierno (con in mezzo Schlein): "Nel Pd clima irrespirabile". Sul referendum lo storico dell'arte attacca i riformisti: "Fanno campagna con Fratelli d'Italia". - facebook.com facebook